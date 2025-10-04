Достижения.рф

Реанимобиль опрокинулся на бок от столкновения с легковушкой в Тверской области

Фото: пресс-служба ГАИ по Тверской области (Telegram @ugibddtver)

В Тверской области реанимобиль столкнулся с легковушкой и опрокинулся на бок. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.



Авария произошла на трассе М-9 «Балтия» в Ржевском муниципальном округе. Карета скорой помощи столкнулась с Hyundai Sonata. В результате произошедшего спецтранспорт опрокинулся.

Фото: пресс-служба ГАИ по Тверской области (Telegram @ugibddtver)
В ДТП пострадали пять человек: водители обоих автомобилей, два пассажира реанимобиля и пассажирка легковушки.

Детали произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ и правоохранительные органы.
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0