Реанимобиль опрокинулся на бок от столкновения с легковушкой в Тверской области
В Тверской области реанимобиль столкнулся с легковушкой и опрокинулся на бок. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на трассе М-9 «Балтия» в Ржевском муниципальном округе. Карета скорой помощи столкнулась с Hyundai Sonata. В результате произошедшего спецтранспорт опрокинулся.
В ДТП пострадали пять человек: водители обоих автомобилей, два пассажира реанимобиля и пассажирка легковушки.
Детали произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ и правоохранительные органы.
Читайте также: