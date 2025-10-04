Взрывы прозвучали у дворца президента в Сомали

04 октября 2025, 21:11

Baidoa Online: Два взрыва прозвучали у дворца президента в Сомали

Фото: istockphoto/irontrybex

В результате нападения радикальной группировки «Аш‑Шабаб» на тюремный комплекс Национального агентства разведки и безопасности Сомали несколько человек погибли в Могадишо. Об этом пишет Baidoa Online.