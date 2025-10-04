Взрывы прозвучали у дворца президента в Сомали
В результате нападения радикальной группировки «Аш‑Шабаб» на тюремный комплекс Национального агентства разведки и безопасности Сомали несколько человек погибли в Могадишо. Об этом пишет Baidoa Online.
По информации издания, атака началась с подрыва заминированного автомобиля у ворот комплекса, который располагается рядом с президентским дворцом. После взрыва на объект ворвались вооружённые боевики, и завязалась перестрелка с сотрудниками сил безопасности.
Издание Garowe сообщает, что в ходе штурма некоторым заключённым удалось сбежать.
Эта тюрьма предназначается для строгого содержания членов «Аш‑Шабаб» — группировки, связанной с «Аль‑Каидой»*. «Аш‑Шабаб» создали в Сомали в 2004 году. Сейчас боевики контролируют значительные территории на юге и в центре страны, их численность оценивают примерно в 18 тыс. человек.
Борьбой с ними занимаются правительственные силы Сомали при поддержке местных ополченцев, миссии Африканского союза и военных из других стран, в том числе США.
