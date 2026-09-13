Мотоциклист влетел в иномарку в Уфе и погиб в результате ДТП

13 сентября 2026, 22:20

ГАИ: Мотоциклист погиб в ДТП на Оренбургском тракте в Уфе

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Вечером 13 сентября, около 19:00, на Оренбургском тракте в Уфе произошла авария, унесшая жизнь водителя мотоцикла. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.