Мотоциклист влетел в иномарку в Уфе и погиб в результате ДТП
Вечером 13 сентября, около 19:00, на Оренбургском тракте в Уфе произошла авария, унесшая жизнь водителя мотоцикла. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
По предварительным данным, 31-летний мужчина за рулем мотоцикла Honda следовал в сторону остановки «Школьная» и столкнулся с попутным автомобилем Toyota Corolla, которым управлял 58-летний водитель. После удара мотоцикл отбросило на разделительное ограждение.
В результате происшествия водитель двухколесного транспорта скончался на месте до прибытия медиков. Его пассажирка, 30-летняя женщина, получила различные травмы, и ее госпитализировали.
В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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