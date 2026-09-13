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Мотоциклист влетел в иномарку в Уфе и погиб в результате ДТП

ГАИ: Мотоциклист погиб в ДТП на Оренбургском тракте в Уфе
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Вечером 13 сентября, около 19:00, на Оренбургском тракте в Уфе произошла авария, унесшая жизнь водителя мотоцикла. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.



По предварительным данным, 31-летний мужчина за рулем мотоцикла Honda следовал в сторону остановки «Школьная» и столкнулся с попутным автомобилем Toyota Corolla, которым управлял 58-летний водитель. После удара мотоцикл отбросило на разделительное ограждение.

В результате происшествия водитель двухколесного транспорта скончался на месте до прибытия медиков. Его пассажирка, 30-летняя женщина, получила различные травмы, и ее госпитализировали.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Никита Кротов

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