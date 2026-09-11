70-летний россиянин на кроссовере устроил массовое ДТП с фурой

11 сентября 2026, 13:25

В Волгограде пенсионер на Geely спровоцировал массовое ДТП с грузовиком

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 70-летний водитель за рулём китайского кроссовера Geely спровоцировал массовое ДТП с участием фуры и ещё одного легкового автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.