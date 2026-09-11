70-летний россиянин на кроссовере устроил массовое ДТП с фурой
В Волгограде 70-летний водитель за рулём китайского кроссовера Geely спровоцировал массовое ДТП с участием фуры и ещё одного легкового автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.
Инцидент произошёл днём 10 сентября. Напротив дома № 83 по улице Лесогорской водитель китайского кроссовера при перестроении столкнулся с «КамАЗом».
В результате грузовик развернул автомобиль и вдавил его в дорожное ограждение. После этого фура врезалась в стоявший на обочине SsangYong. Вследствие аварии пассажир Geely, водитель и пассажир южнокорейской машины попали в медицинское учреждение. Состояние пострадавших уточняется. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают.
До этого сообщалось о ДТП в Санкт-Петербурге. Там кроссовер Mercedes опрокинул грузовик и две легковушки во дворе.
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