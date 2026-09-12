Смертельное ДТП: Toyota выскочила на «встречку» и влетела в Mitsubishi на Алтае

12 сентября 2026, 21:43

ГАИ: Смертельное ДТП унесло жизни двух человек в Барнауле Алтайского края

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Два человека погибли, еще четверо получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе А-321 в Павловском районе Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.





По данным ведомства, авария произошла утром 12 сентября на 40-м километре автодороги А-321 (Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан). Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corona, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Outlander под управлением водителя 1980 года рождения.





«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Toyota Corona - девушка 2004 года рождения — погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.