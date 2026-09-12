Массовое ДТП случилось на МКАД
Дептранс: Массовое ДТП случилось на внешней стороне 69-го км МКАД
На внешней стороне 69-го километра МКАД в районе съезда столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
По данным ведомства, на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
Из-за ДТП движение по внешней стороне МКАД затруднено на 1,1 км. В настоящее время проезд осуществляется по четырём полосам из пяти. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.
Ранее автобус со студентами перевернулся в Петербурге. В нем ехало более 40 человек.
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