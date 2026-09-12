Достижения.рф

Массовое ДТП случилось на МКАД

Дептранс: Массовое ДТП случилось на внешней стороне 69-го км МКАД
Фото: istockphoto/Andrey Tishin

На внешней стороне 69-го километра МКАД в районе съезда столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.



По данным ведомства, на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Из-за ДТП движение по внешней стороне МКАД затруднено на 1,1 км. В настоящее время проезд осуществляется по четырём полосам из пяти. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.

Ранее автобус со студентами перевернулся в Петербурге. В нем ехало более 40 человек.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0