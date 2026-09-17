Мотоциклист погиб после столкновения с машиной в центре Москвы: подробности ДТП
Мотоциклист столкнулся с машиной в центре Москвы и погиб
В центре Москвы в Новоспасском переулке произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции, пишет РИА Новости.
По предварительным данным, столкновение произошло в районе дома 5. Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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