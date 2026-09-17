Мотоциклист погиб после столкновения с машиной в центре Москвы: подробности ДТП

17 сентября 2026, 22:33

Мотоциклист столкнулся с машиной в центре Москвы и погиб

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В центре Москвы в Новоспасском переулке произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции, пишет РИА Новости.