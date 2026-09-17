Родственника короля Карла III нашли мертвым в Лондоне
В Лондоне обнаружили мертвым 44-летнего банкира Николаса Брандрама, являвшегося родственником короля Великобритании Карла III и потомком королевы Виктории. Об этом 17 сентября сообщила газета Daily Mail.
По данным издания, тело мужчины нашли в его собственном доме в Чизвике. Полиция и медики скорой помощи прибыли по вызову 15 сентября. Ближайших родственников погибшего уже уведомили.
Отмечается, что Брандрам ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. В июне 2017 года его арестовали в связи с нападением на женщину, которую толкнули под колеса двухэтажного автобуса на мосту Путни. Пострадавшую спасла только мгновенная реакция водителя.
После инцидента банкира освободили, однако он оставался под следствием. В ходе обыска в его доме стоимостью £1,4 млн полицейские обнаружили наркотики, после чего последовал повторный арест — по делу о хранении запрещенных веществ.
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