Родственника короля Карла III нашли мертвым в Лондоне

17 сентября 2026, 21:30

Daily Mail: Родственника короля Карла III Николаса Брандрама нашли мертвым

Карл III (Фото: whitehouse.gov)

В Лондоне обнаружили мертвым 44-летнего банкира Николаса Брандрама, являвшегося родственником короля Великобритании Карла III и потомком королевы Виктории. Об этом 17 сентября сообщила газета Daily Mail.