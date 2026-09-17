Массовое ДТП из пяти машин произошло на проспекте Мира в Москве — Дептранс
На северо-востоке столицы произошло массовое ДТП. На проспекте Мира, у дома 142, столкнулись пять автомобилей, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
На месте происшествия работают оперативные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и информацию о пострадавших.
Из-за инцидента движение на участке затруднено: затор растянулся на 2,1 километра, проезд осуществляется по двум полосам из четырех. Подробности выясняются.
Ранее мотоциклист погиб после столкновения с машиной в центре Москвы: детали ДТП.
Читайте также: