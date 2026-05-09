Мотоциклиста госпитализировали после аварии в Петербурге
В Северной столице на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и улицы Грибакиных произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
В результате аварии передняя часть мотоцикла получила серьезные повреждения. Проезжая часть оказалась усеяна пластиковыми осколками от двухколесного транспортного средства.
Вместе с тем водителю байка потребовалась помощь медиков. При первичном осмотре врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего. В настоящий момент информация о состоянии здоровья мужчины отсутствует.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
