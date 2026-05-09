Иномарка насмерть сбила велосипедиста в Ленобласти

Фото: iStock/Chalabala

Вечером 8 мая в Ленинградской области на Мурманском шоссе автомобиль «Шкода» совершил наезд на велосипедиста, травмы оказались смертельными. Об этом пишет «Мегаполис».



В результате столкновения у автомобиля оказалось разбито лобовое стекло и повреждена правая сторона кузова. По данным очевидцев, двухколесное транспортное средство находилось прямо на проезжей части, а рядом с ним лежал мужчина, накрытый простыней. На текущий момент официальной информации от правоохранительных органов по поводу случившегося не поступало.

Ранее необычное ДТП произошло в Шотландии. Водитель автомобиля врезался в стену, на которой изобразили рисунок тоннеля.

Александр Огарёв

