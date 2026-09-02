Мотоциклиста госпитализировали после аварии в Петербурге
В Выборгском районе Санкт‑Петербурга мотоциклиста увезли в больницу после столкновения с легковым автомобилем. Об этом проинформировал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Инцидент произошёл вечером примерно в 22:10 на Большом Сампсониевском проспекте у дома № 84. Свидетели рассказали, что мотоциклист ехал в направлении центра города, а водитель легковушки в этот момент выполнял манёвр: либо уходил налево во двор, либо разворачивался, пересекая проезжую часть. В итоге транспортные средства столкнулись, и байкер получил травмы.
Медики скорой помощи быстро прибыли на место и госпитализировали пострадавшего, состояние которого не уточняется. Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия.
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