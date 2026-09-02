Мотоциклиста госпитализировали после аварии в Петербурге

02 сентября 2026, 01:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Выборгском районе Санкт‑Петербурга мотоциклиста увезли в больницу после столкновения с легковым автомобилем. Об этом проинформировал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».