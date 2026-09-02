BMW насмерть сбила мотоциклиста в Чебоксарах
Вечером 1 сентября в Чебоксарах зафиксировали ДТП со смертельным исходом на Ядринском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Согласно предварительной информации, авария произошла примерно в 21:30: водитель BMW, выполняя поворот налево, не предоставил преимущество встречному мотоциклу Aprilia. В итоге произошло столкновение, в котором 40-летний мотоциклист получил тяжёлые травмы и погиб до приезда медицинской бригады.
Автомобилист, как заявили в полиции, на момент происшествия не демонстрировал признаков алкогольного опьянения. Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.
Ранее в Петербурге электропоезд столкнулся с автомобилем. В результате аварии пострадала женщина.
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