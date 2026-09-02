Тело российской туристки обнаружили в Грузии
В Грузии недалеко от ледника Чалаади нашли тело 20‑летней туристки из России. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
Мария путешествовала по стране на автомобиле Mazda CX‑5. 30 августа она выехала из гостиницы в Местии. Последний раз девушка выходила на связь с близкими примерно в 13:00 — она планировала посетить ледник Чалаади, а затем отправиться в Батуми.
Когда 31 августа от девушки не поступило никаких вестей, её мама обратилась за помощью через соцсети, после чего начались поиски. Позже машину туристки нашли на парковке рядом с ледником.
Спасатели и волонтёры тщательно обследовали территорию, в том числе наиболее труднодоступные отрезки маршрута. Тело Марии обнаружили 1 сентября в реке неподалёку от Чалаади. Причины и точные обстоятельства гибели девушки выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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