Мотоциклистку госпитализировали в Петербурге после столкновения с трамваем

07 июля 2026, 02:31

Фото: istockphoto/wutwhanfoto

В Санкт‑Петербурге в результате столкновения мотоцикла с трамваем девушка‑водитель попала в реанимацию. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».