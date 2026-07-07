Мотоциклистку госпитализировали в Петербурге после столкновения с трамваем
В Санкт‑Петербурге в результате столкновения мотоцикла с трамваем девушка‑водитель попала в реанимацию. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Авария случилась на перекрёстке Благодатной улицы и Московского проспекта. В ДТП участвовали трамвай и мотоцикл Honda CBF600SA. По предварительным данным, транспортным средством управляла девушка по имени Марина — её после аварии доставили в больницу, где поместили в отделение реанимации.
Сейчас на месте работают медики и сотрудники ДПС. Мотоцикл в результате удара получил значительные повреждения. Очевидцы также отмечают, что к ликвидации последствий ДТП уже приступили дорожные службы. Детали произошедшего и сведения о состоянии здоровья пострадавшей уточняются.
Читайте также: