Достижения.рф

Мотоциклистку госпитализировали в Петербурге после столкновения с трамваем

Фото: istockphoto/wutwhanfoto

В Санкт‑Петербурге в результате столкновения мотоцикла с трамваем девушка‑водитель попала в реанимацию. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Авария случилась на перекрёстке Благодатной улицы и Московского проспекта. В ДТП участвовали трамвай и мотоцикл Honda CBF600SA. По предварительным данным, транспортным средством управляла девушка по имени Марина — её после аварии доставили в больницу, где поместили в отделение реанимации.

Сейчас на месте работают медики и сотрудники ДПС. Мотоцикл в результате удара получил значительные повреждения. Очевидцы также отмечают, что к ликвидации последствий ДТП уже приступили дорожные службы. Детали произошедшего и сведения о состоянии здоровья пострадавшей уточняются.

Александр Огарёв

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