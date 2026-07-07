В Египте убившего россиянку приговорили к смертной казни
Суд в Египте приговорил обвиняемого в убийстве россиянки к смертной казни
В Египте суд вынес смертный приговор мужчине, признанному виновным в ограблении и жестоком убийстве гражданки России в Хургаде. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Речь идёт о 31‑летнем Мухаммеде Бадави. По данным осведомлённого источника агентства, в октябре 2025 года он проник в незапертую квартиру с намерением совершить кражу. Когда россиянка попыталась противостоять злоумышленнику, он нанёс ей смертельные удары ножом. После этого Бадави похитил деньги и мобильный телефон жертвы. Тело женщины позднее обнаружили сотрудники охраны жилого комплекса.
«Суд по уголовным делам провинции Красное море, получив одобрение муфтия, приговорил мужчину к смертной казни через повешение за убийство иностранки в Хургаде», — сообщил корреспондент.
В ходе судебного разбирательства охранник жилого комплекса рассказал, что погибшая не была замечена в конфликтах с кем‑либо и обычно не запирала дверь, находясь дома. По словам сотрудника, владелец квартиры попросил его проверить женщину, так как она не отвечала на звонки. В первый раз охранник заметил открытую дверь, но не стал заходить. Только на следующее утро он вошёл в квартиру и обнаружил тело.