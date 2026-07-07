В Египте убившего россиянку приговорили к смертной казни

07 июля 2026, 01:45

Суд в Египте приговорил обвиняемого в убийстве россиянки к смертной казни

Фото: istockphoto/Wachiwit

В Египте суд вынес смертный приговор мужчине, признанному виновным в ограблении и жестоком убийстве гражданки России в Хургаде. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.





Речь идёт о 31‑летнем Мухаммеде Бадави. По данным осведомлённого источника агентства, в октябре 2025 года он проник в незапертую квартиру с намерением совершить кражу. Когда россиянка попыталась противостоять злоумышленнику, он нанёс ей смертельные удары ножом. После этого Бадави похитил деньги и мобильный телефон жертвы. Тело женщины позднее обнаружили сотрудники охраны жилого комплекса.



«Суд по уголовным делам провинции Красное море, получив одобрение муфтия, приговорил мужчину к смертной казни через повешение за убийство иностранки в Хургаде», — сообщил корреспондент.