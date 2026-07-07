Достижения.рф

В Дагестане спасли провалившегося в трубу котёнка

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Дагестанские спасатели помогли котёнку, который застрял в вентиляционной трубе. Об этом рассказали в пресс‑службе МЧС республики.



Звонок в Единую дежурно‑диспетчерскую службу поступил от жителей посёлка Шамилькала: почти сутки из вентиляционной шахты доносилось жалобное мяуканье. Горожане попытались самостоятельно вызволить животное, но у них ничего не вышло. Тогда на место отправилась дежурная смена Унцукульского поисково‑спасательного подразделения.

Как сообщили в ведомстве, сначала специалисты хотели добраться до котёнка через крышу, но позже выбрали другой способ. Они спустились в подвал, с помощью специального инструмента проделали отверстие в трубе и извлекли питомца, используя подручные средства.

Сейчас котёнок в порядке. Жильцы дома ищут для него новых хозяев, добавили в МЧС.

Александр Огарёв

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