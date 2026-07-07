В Дагестане спасли провалившегося в трубу котёнка
Дагестанские спасатели помогли котёнку, который застрял в вентиляционной трубе. Об этом рассказали в пресс‑службе МЧС республики.
Звонок в Единую дежурно‑диспетчерскую службу поступил от жителей посёлка Шамилькала: почти сутки из вентиляционной шахты доносилось жалобное мяуканье. Горожане попытались самостоятельно вызволить животное, но у них ничего не вышло. Тогда на место отправилась дежурная смена Унцукульского поисково‑спасательного подразделения.
Как сообщили в ведомстве, сначала специалисты хотели добраться до котёнка через крышу, но позже выбрали другой способ. Они спустились в подвал, с помощью специального инструмента проделали отверстие в трубе и извлекли питомца, используя подручные средства.
Сейчас котёнок в порядке. Жильцы дома ищут для него новых хозяев, добавили в МЧС.
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