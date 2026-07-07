Птичья эпидемия спровоцировала дефицит яиц в Германии
В некоторых розничных сетях Германии ввели лимит на продажу яиц. Покупателям отпускают не больше двух упаковок в одни руки, пишет газета Bild.
Причиной дефицита и удорожания продукта стали обширные вспышки болезни Ньюкасла (псевдочумы птиц) у кур‑несушек в европейских странах. Торговая сеть Netto ApS & Co. KG официально подтвердила информацию об ограничении продаж. Согласно заявлению компании, мера связана с существенными сбоями в поставках птицеводческой продукции на европейском рынке. Представители Netto надеются, что к концу месяца ситуация в Германии начнёт выравниваться.
В одной из крупнейших в стране сети супермаркетов Rewe отметили сокращение ассортимента яиц, но заверили, что пока не сталкиваются с полным отсутствием товара на полках.
Ещё в апреле немецкие СМИ сообщали о серьёзной нехватке куриных яиц во многих землях ФРГ, в том числе в столичном регионе. Это происходило накануне католической Пасхи (5 апреля). Тогда среди факторов, повлиявших на ситуацию, называли распространение инфекций среди птиц, снижение объёмов импорта из государств ЕС, а также традиционный рост спроса в сезон.
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