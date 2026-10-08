«Мозг потёк»: У жительницы Брянска годами течёт непонятная жидкость из ушей

08 октября 2026, 18:22

Жительница Брянска несколько лет наблюдает выделение непонятной жидкости из ушей

Фото: Istock/Doucefleur

Жительница Брянска сообщила, что из её ушей несколько лет течёт непонятная жидкость. Как сообщает Telegram-канал SHOT, девушка переживает, что у неё буквально «вытекает мозг».