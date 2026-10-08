«Мозг потёк»: У жительницы Брянска годами течёт непонятная жидкость из ушей
Жительница Брянска сообщила, что из её ушей несколько лет течёт непонятная жидкость. Как сообщает Telegram-канал SHOT, девушка переживает, что у неё буквально «вытекает мозг».
23-летняя Ирина впервые столкнулась со странным недугом в 2022 году. Она чувствовала в ушах воду, и при лёгком прикосновении к мочке жидкость начинала вытекать. Девушка пошла к ЛОРу, но точный диагноз так и не получила.
Потом россиянка перестала пользоваться ватными палочками и наушниками-капельками. Симптомы на время исчезли, но начали возвращаться примерно через неделю. Недавно Ирина впервые застала самое начало приступа. Она лежала дома и листала соцсети, когда в ухе внезапно начало жужжать.
Дребезжание прошло само через несколько минут — и сразу после этого из уха потекла жидкость. Тогда девушке показалось, что у неё «мозг потёк». Сама она связывает это с аллергическим отитом из-за аллергии на пыльцу и некоторые фрукты.
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