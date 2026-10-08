Подросток из Красноярска стал курьером мошенников и обманывал пенсионеров
16-летний житель Красноярска предстанет перед судом по делу о мошенничестве. Подробности приводит Прокуратура Красноярского края.
Подросток искал работу курьером, но стал участником мошеннической схемы. Через полчаса после заявки ему в мессенджер написал неизвестный и предложил забирать деньги по адресам и отвозить их в другое место. За каждый заказ юноша получал 10%.
Выяснилось, что мошенники выманивали деньги у пожилых людей, рассказывая о родственниках, которые якобы попали в ДТП. 95-летний пенсионер и 96-летняя женщина передали курьеру по 100 тысяч рублей. Подросток забирал пакеты и передавал их другим участникам схемы на парковке торгового центра, оставляя себе вознаграждение.
Он понимал, что участвует в мошенничестве, но боялся отказаться: у «куратора» были его паспортные данные. Ущерб пенсионерам полностью возместили. «Работник» предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в составе организованной группы.
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