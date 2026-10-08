Житель Бразилии простил девушку, отрезавшую ему пенис, и планирует с ней свадьбу
В Бразилии мужчина простил девушку, которая отрезала ему пенис за измену. Как сообщает Metropoles, пара планирует свадьбу.
В декабре 2023 года возлюбленная бразильца узнала о его измене. В ночь на 23 декабря она отрезала партнёру пенис бритвой, бросила орган в унитаз и спустила воду.
Раненый добежал до отделения неотложной помощи в 300 метрах от дома и получил первую помощь. Избранница же пришла в полицейский участок и призналась в содеянном. Её арестовали и осудили за причинение тяжкого вреда здоровью. Женщина вышла на свободу в ноябре 2025 года.
Через несколько месяцев пара возобновила отношения. Потерпевший навещал партнёршу в тюрьме, они часто обменивались письмами. Сейчас пара планирует свадьбу, а мужчина пытается организовать реконструкцию пениса. Отмечается, что он получит $3700 от больницы за утечку фотографий его ранения.
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