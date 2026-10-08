Россиянка оказалась в эпицентре камнепада во время фотосессии с обезьянкой

08 октября 2026, 17:44

Фото: Istock/rdonar

Жительница Санкт-Петербурга попала в эпицентр камнепада во время фотосессии с обезьяной в Азербайджане. Как сообщает Telegram-канал Baza, один из камней ударил девушку по голове.