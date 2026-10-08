Россиянка оказалась в эпицентре камнепада во время фотосессии с обезьянкой
Жительница Санкт-Петербурга попала в эпицентр камнепада во время фотосессии с обезьяной в Азербайджане. Как сообщает Telegram-канал Baza, один из камней ударил девушку по голове.
Потерпевшая рассказала, что её отпуск развивался по драматичному сценарию у популярного водопада «Семь красавиц» в Габале.
Девушка согласилась на фотосессию с обезьяной, и пока она позировала, с горы начали падать камни. Другие туристы разбежались, а петербурженка не успела увернуться — булыжник попал ей прямо в голову. Травма оказалась настолько серьёзной, что кровь залила одежду девушки.
В больнице ей наложили четыре шва. Сама обезьяна чудом осталась невредимой. Медики сообщили пациентке, что она далеко не первая пострадавшая у «Семи красавиц». Камнепады там случаются часто.
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