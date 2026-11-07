«Может, кто-то пошутил»: В Екатеринбурге женщину могли уколоть иглой в троллейбусе

07 ноября 2026, 14:01

В Екатеринбурге женщине могли сделать укол при выходе из троллейбуса

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Екатеринбурге сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения на женщину, которую, предположительно, укололи иглой при выходе из троллейбуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на дочь пострадавшей.





По словам девушки, её мать вечером ехала на работу. Она села в 26-й троллейбус около железнодорожного вокзала и доехала до остановки «Горького». В момент, когда женщина выходила из салона, вместе с ней на улицу вышла и другая пассажирка. После этого пострадавшая почувствовала удар по ягодицам.





«Мама повернулась, подумала, может, кто-то пошутил, смотрит, а там женщина быстро прибавила шаг и в неположенном месте между машинами пошла. Мама взяла телефон, начала снимать на всякий случай», — приводит комментарий дочери пострадавшей Telegram-канал.