27 октября 2026, 14:11

Офицер Иванников: нападения со шприцами в метро Москвы связаны с СБУ

Фото: istockphoto/Artem Cherednik

В московском метро произошла серия нападений на пассажиров с использованием шприцев. По мнению главы фонда «Право и порядок», подполковника запаса и кандидата исторических наук Олега Иванникова, за этими инцидентами могут стоять агенты Службы безопасности Украины, пишет Tsargrad.tv.





Эксперт заявил, что целью таких действий является создание паники среди населения и дискредитация российских правоохранительных органов. Он также отметил, что все преступления в Московском метрополитене фиксируются на видеокамерах, поэтому виновные не смогут избежать наказания.





«Это действительно является специализированной операцией киевского режима. Это агенты Службы безопасности Украины, которые пытаются воздействовать на граждан Московского региона преступными действиями. Это нужно сравнивать с террористическими атаками, которые будут должным образом расследованы, обличены и виновные понесут наказание», — сказал Иванников.