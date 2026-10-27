В России нападения со шприцами на людей в московском метро связали с деятельностью СБУ
Офицер Иванников: нападения со шприцами в метро Москвы связаны с СБУ
В московском метро произошла серия нападений на пассажиров с использованием шприцев. По мнению главы фонда «Право и порядок», подполковника запаса и кандидата исторических наук Олега Иванникова, за этими инцидентами могут стоять агенты Службы безопасности Украины, пишет Tsargrad.tv.
Эксперт заявил, что целью таких действий является создание паники среди населения и дискредитация российских правоохранительных органов. Он также отметил, что все преступления в Московском метрополитене фиксируются на видеокамерах, поэтому виновные не смогут избежать наказания.
«Это действительно является специализированной операцией киевского режима. Это агенты Службы безопасности Украины, которые пытаются воздействовать на граждан Московского региона преступными действиями. Это нужно сравнивать с террористическими атаками, которые будут должным образом расследованы, обличены и виновные понесут наказание», — сказал Иванников.Первый инцидент произошел 23 октября на станции метро «Новаторская». Неизвестный мужчина уколол 18-летнюю пассажирку в области ягодицы, когда она зашла в вагон. Девушка попыталась догнать нападавшего, но потеряла его из виду. Правоохранительные органы начали проверку. Позднее СМИ сообщили о еще одном аналогичном нападении на пассажирку московского метро.