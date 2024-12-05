Мрачная тайна монастыря в Таиланде: Десятки трупов оказались связаны с культом медитации

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В Таиланде полиция обнаружила 73 тела на территории нескольких буддийских храмов, связанных с гуру Аджарн Сайфоном, передает South China Morning Post. Эти находки вызвали вопросы о законности методов, которые использовались в монастырях, а также о предназначении тел. Настоятель утверждает, что тела применялись в рамках уникальной медитационной практики, однако полиция начала расследование для выяснения всех обстоятельств.
Что известно о найденных телахБольшую часть останков нашли в храме Типаксонг Па Сангнаятам, расположенном в уединенном районе провинции Пхо Тале. Территория храма огромна, около 16 тысяч квадратных метров. Здесь расположены центр для медитаций, столовые для посетителей и монахов, а также знаменитый пруд с более чем 600 крокодилами, который используется как «колодец желаний».
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Обнаруженные тела были помещены в специальные коробки, обложены банановыми листьями и покрыты солью, чтобы замедлить процесс разложения. Это открытие вызвало подозрения в незаконной деятельности, что привело к немедленному вмешательству полиции.
Кто такой Аджарн СайфонГуру Аджарн Сайфон ранее был известен своими неортодоксальными учениями, включающими «ясновидение» и «суперслух». Эти практики привлекали внимание монахов, стремившихся изучить его методики. Несмотря на скандал, у Сайфона есть сторонники, которые считают его подходы революционными.
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Уникальная методика медитации или культ?Аджарн Сайфон объяснил, что тела были пожертвованы монастырям местными монахами или их родственниками. Он утверждает, что они использовались для уникальной медитационной техники, направленной на преодоление страха смерти и укрепление духовной стойкости.
Гуру называл такую технику «инновацией», которая якобы помогала монахам глубже осознавать природу жизни и смерти.
Позиция полиции и дальнейшие действияПравоохранительные органы изъяли тела и приостановили всю связанную с ними деятельность. Сейчас проводится проверка документов, включая свидетельства о смерти и дарственные на передачу тел монастырям. Также начато расследование для установления личностей умерших и проверки достоверности объяснений настоятеля.
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Мария Моисеева