В Татарстане полицейские прострелили ногу обезумевшей женщине с ножом, которая повредила несколько автомобилей и угрожала прохожим. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что вооружённая жительница вышла перед зданием общежития педагогического колледжа. Она выкрикивала нечленораздельные фразы, резала шины припаркованных автомобилей и бросалась на прохожих с ножом.
По предварительным сведениям, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.
На место оперативно прибыли полицейские, которые сначала пытались успокоить дебоширку и просили положить оружие на землю. Однако она никак не реагировала на требования правоохранителей и начала угрожать уже им.
Сотрудникам пришлось применить табельное оружие, и они попали ей в ногу. Сейчас женщина находится в местной больнице.
Проводится проверка по факту произошедшего.
