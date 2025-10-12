Российский турист погиб в жёсткой аварии на мотоцикле в Турции
Российский путешественник погиб в результате жёсткой аварии на мотоцикле в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 40-летний Антон Р. был участником мото-путешествия из России в Каппадокию. Вместе с двумя друзьями мужчина отправился в мотопробег по маршруту, однако на шоссе Ефахрит-Сивас он не справился с управлением и на большой скорости врезался в отбойник. В результате аварии байкер вылетел из седла, а мотоцикл отбросило в сторону. Мужчина получил серьёзные травмы.
На место происшествия прибыли жандармерия, полиция и скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали в больницу Менгюк Чеги, однако спасти жизнь россиянина не удалось.
По данным источников, Антон Р. был опытным мотоциклистом и регулярно участвовал в соревнованиях в Волгограде, занимая призовые места. Турецкие правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств ДТП.
