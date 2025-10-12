В Ленобласти бродячий жеребец напал на двух сестёр и оторвал руку одной из них
В Ленинградской области бродячий жеребец атаковал двух сестёр и оторвал одной из них руку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам пострадавших, животное напало с особой агрессией: сначала копытом избило одну из сестёр, а затем сломало рёбра и оторвало руку второй. Пострадавшая сейчас проходит операцию, однако врачи не дают оптимистичных прогнозов по сохранению конечности.
Животное давно терроризирует жителей СНТ. Лошадь свободно бродит без присмотра, заходя на частные участки и нападая на людей. Предположительно, кони принадлежат пожилому бывшему полицейскому, который не реагирует на многочисленные жалобы соседей и обращения в надзорные органы. Ему удалось отделаться лишь штрафом в 500 рублей.
Председатель СНТ «Орбита-3» Давид Бугадзе рассказал РЕН ТВ, что владелец лошадей почти не ухаживает за ними, практически не кормит, выпуская их пастись по соседним участкам.
