Муфлон боднул двухлетнего мальчика в питомнике: ребенку залило кровью половину лица
В зоопитомнике на территории Воронежской области маленький мальчик получил травму в результате нападения муфлона. Животное ударило ребенка рогами через ограждение вольера, сообщают местные СМИ. Информацию приводит «МК».
По словам матери пострадавшего, инцидент произошел в тот момент, когда ребенок рассматривал животное. Муфлон внезапно бросился на сетку и ударил рогами, отбросив мальчика на расстояние около полутора метров. В результате удара ребенок получил рассечение лба — половину лица залило кровью.
Посетители зоопитомника отмечают, что муфлон неоднократно проявлял агрессию, однако его вольер не оборудовали надежным ограждением. Если в других вольерах установили двойные конструкции, то в месте содержания этого животного используется лишь тонкая гнутая сетка в один слой.
После происшествия родители самостоятельно доставили сына в травматологическое отделение, где медики наложили швы. Женщина также обратила внимание на отсутствие аптечки на кассе учреждения и сообщила о некорректном поведении сотрудника охраны, который, по ее словам, вместо оказания помощи начал предъявлять претензии родителям.
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