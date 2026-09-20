Муфлон боднул двухлетнего мальчика в питомнике: ребенку залило кровью половину лица

20 сентября 2026, 17:06

Муфлон напал на двухлетнего мальчика в питомнике в Воронежской области

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В зоопитомнике на территории Воронежской области маленький мальчик получил травму в результате нападения муфлона. Животное ударило ребенка рогами через ограждение вольера, сообщают местные СМИ. Информацию приводит «МК».