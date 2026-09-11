В Приморье малолетний ребёнок получил критические ожоги тела после вспышки розжига
В Приморье малолетний ребёнок получил ожоги 40% тела. Сейчас мальчик находится в краевом ожоговом центре, где врачи борются за его жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошёл в Лесозаводске. В руки школьнику попал розжиг, и пламя в какой-то момент вспыхнуло. Мальчик получил тяжёлые травмы, его срочно доставили в специализированное медицинское учреждение.
В материале подчеркивается, что для ребёнка площадь поражения в 40% считается критической. При таких повреждениях развивается ожоговая болезнь: организм теряет жидкость, страдает от интоксикации и боли, также возрастает риск инфекций. Лечение может растянуться на месяцы. Восстановление в подобных случаях нередко занимает годы, а шрамы остаются навсегда.
Ранее «Радио 1» передавало, что аварийные службы ликвидируют последствия отключения электроснабжения в районе СРВ и Госпиталя в Петропавловске-Камчатском. Подробности читайте здесь.
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