В Приморье малолетний ребёнок получил критические ожоги тела после вспышки розжига

11 сентября 2026, 06:50

Фото: iStock/wattanaphob

В Приморье малолетний ребёнок получил ожоги 40% тела. Сейчас мальчик находится в краевом ожоговом центре, где врачи борются за его жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.