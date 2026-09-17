Ребенок утонул на территории частного дома в Подмосковье
Мальчик утонул в искусственном водоеме на территории частного дома в Подмосковье
В Подмосковье трехлетний мальчик утонул в искусственном водоеме на территории частного дома. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.
По данным собеседника агентства, инцидент произошел 16 сентября. Мать находилась в доме вместе с сыном, который играл в здании и во дворе. В какой-то момент женщина обнаружила, что ребенок пропал.
«По предварительным данным, во время поисков она обнаружила сына в искусственном водоеме на придомовой территории, он утонул», — заявил представитель правоохранительных органов.Ранее студент из Африки погиб на озере в Брянске. Подробности — в нашем материале.