Ребенок утонул на территории частного дома в Подмосковье

17 сентября 2026, 21:04

Мальчик утонул в искусственном водоеме на территории частного дома в Подмосковье

Фото: istockphoto/Chalabala

В Подмосковье трехлетний мальчик утонул в искусственном водоеме на территории частного дома. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.





По данным собеседника агентства, инцидент произошел 16 сентября. Мать находилась в доме вместе с сыном, который играл в здании и во дворе. В какой-то момент женщина обнаружила, что ребенок пропал.





«По предварительным данным, во время поисков она обнаружила сына в искусственном водоеме на придомовой территории, он утонул», — заявил представитель правоохранительных органов.