Муха спасла полярников от белого медведя
Белый медведь залез в дом к полярникам через окно — об этом сообщил Telegram-канал Readovka.
Хищника отпугнули служебные собаки, одна из которых по кличке Муха; ни люди, ни животные не пострадали.
Белый медведь — крупнейший наземный хищник: вес взрослых самцов достигает до 600 кг. Основной рацион — тюлени; животное улавливает запах добычи на многие километры и нередко приходит к местам охоты и свалкам возле арктических поселений в поисках пищи.
Ранее в Антарктиде российские полярники у станции «Мирный» спасли птенца императорского пингвина. Из‑за урагана «Хасуэлл» вокруг птицы образовалась ледяная «скорлупа» — снег слёжался и затвердел, и птенец не мог самостоятельно выбраться. Его освободили и вернули в семейное гнездо.
