Безногий ветеран чеченской войны провел рабстве у цыган несколько лет

RTVI: Безногий ветеран чеченской войны провел рабстве у цыган 9 лет
Фото: istockphoto/blinow61

Ветеран Первой чеченской войны Сергей Грибков — лишившийся обеих ног ниже колена во время боевых действий — провёл в неволе у цыган девять лет. Об этом сообщает RTVI.



По данным издания, его систематически спаивали, принуждали попрошайничать и отдавать выручку «хозяевам», плохо кормили, били электрическим шнуром и выбивали зубы.

Освободить Грибкова помогла активистка из Альметьевска в Татарстане. Сейчас ветеран в безопасности. В отношении одного из его обидчиков возбудили уголовное дело по статье об использовании рабского труда.

Никита Кротов

