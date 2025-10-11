Безногий ветеран чеченской войны провел рабстве у цыган несколько лет
RTVI: Безногий ветеран чеченской войны провел рабстве у цыган 9 лет
Ветеран Первой чеченской войны Сергей Грибков — лишившийся обеих ног ниже колена во время боевых действий — провёл в неволе у цыган девять лет. Об этом сообщает RTVI.
По данным издания, его систематически спаивали, принуждали попрошайничать и отдавать выручку «хозяевам», плохо кормили, били электрическим шнуром и выбивали зубы.
Освободить Грибкова помогла активистка из Альметьевска в Татарстане. Сейчас ветеран в безопасности. В отношении одного из его обидчиков возбудили уголовное дело по статье об использовании рабского труда.
