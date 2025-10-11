Безногий ветеран чеченской войны провел рабстве у цыган несколько лет

11 октября 2025, 18:30

RTVI: Безногий ветеран чеченской войны провел рабстве у цыган 9 лет

Фото: istockphoto/blinow61

Ветеран Первой чеченской войны Сергей Грибков — лишившийся обеих ног ниже колена во время боевых действий — провёл в неволе у цыган девять лет. Об этом сообщает RTVI.