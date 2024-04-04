Мумифицированный труп женщины, перемотанный скотчем, нашли на мусорке в Красноярске

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В Красноярске на мусорной площадке подростки нашли перемотанный скотчем труп женщины. Об этом пишет Krash Mash.
Согласно сообщению, ребята гуляли между домами на улице 60 лет Октября. На мусорной площадке они заметили замотанный в одеяло объект. Подойдя поближе, подростки поняли, что это труп человека, обёрнутый в плед и замотанный скотчем.
Подростки вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что труп лежит здесь уже давно и даже начал гнить. Местами было видно скелет.
В СК по Красноярску сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи пытаются установить личность погибшей женщины.
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Подростки вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что труп лежит здесь уже давно и даже начал гнить. Местами было видно скелет.
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Элина Позднякова