Мумии женщины и её пятилетнего сына нашли в Красноярске
В красноярской квартире обнаружили мумифицированные тела матери и её пятилетнего сына.
Как сообщает Kras Mash, летом женщина переехала в комнату в доме на Парашютной и устроила ребёнка в детский сад при гимназии. Мальчик походил туда недолго, после чего внезапно перестал появляться.
По данным СМИ, выяснять, что произошло, сотрудники учреждения начали только в ноябре, при этом соцслужбы к ситуации не подключались.
Найти семью удалось после жалоб соседей на промерзающие стены. В квартире оставили открытым окно. Представители управляющей компании вместе с полицией вскрыли дверь и обнаружили два тела.
Предварительно, мать и ребёнок могли отравиться. Окончательную причину смерти установят эксперты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
