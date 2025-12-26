Достижения.рф

Мумии женщины и её пятилетнего сына нашли в Красноярске

Фото: istockphoto/blinow61

В красноярской квартире обнаружили мумифицированные тела матери и её пятилетнего сына.



Как сообщает Kras Mash, летом женщина переехала в комнату в доме на Парашютной и устроила ребёнка в детский сад при гимназии. Мальчик походил туда недолго, после чего внезапно перестал появляться.

По данным СМИ, выяснять, что произошло, сотрудники учреждения начали только в ноябре, при этом соцслужбы к ситуации не подключались.

Найти семью удалось после жалоб соседей на промерзающие стены. В квартире оставили открытым окно. Представители управляющей компании вместе с полицией вскрыли дверь и обнаружили два тела.

Предварительно, мать и ребёнок могли отравиться. Окончательную причину смерти установят эксперты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

