Суд в Петербурге арестовал мужчину за серию терактов
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, которого обвиняют в серии поджогов и попыток поджога объектов транспортной и правоохранительной инфраструктуры. Об этом сообщает объединенная пресс-службе судов города.
По версии следствия, ночью 24 декабря Дмитрий Зайцев находился на железнодорожном перегоне Сортировочная — Славянка. Он попытался вскрыть релейный шкаф, облил его горючей жидкостью и собирался поджечь, однако его заметил сотрудник железной дороги и он скрылся с места происшествия.
Утром того же дня на другом перегоне — Сортировочная — Рыбацкое — мужчина все же поджег батарейный шкаф. Спустя сутки, в ночь на 25 декабря, он пришел к парковке возле 7-го отдела полиции Фрунзенского района с канистрами горючего, зажигалками и спичками. Там он намеревался поджечь служебные автомобили полиции, но его задержали на месте.
Зайцев свою вину он полностью признал. В суде мужчина просил заменить арест на домашний, однако ходатайство отклоненили и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 февраля.
Читайте также: