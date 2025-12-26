Суд в Петербурге арестовал мужчину за серию терактов

26 декабря 2025, 12:29

Фото: iStock/Alexander Semenov

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, которого обвиняют в серии поджогов и попыток поджога объектов транспортной и правоохранительной инфраструктуры. Об этом сообщает объединенная пресс-службе судов города.