Тело окоченевшего мужчины нашли на улице Екатеринбурга

26 декабря 2025, 12:26

Фото: iStock/Motortion

Тело окоченевшего мужчины нашли в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU.





По данным агентства, все произошло 25 декабря возле подъезда дома №7 на улице Сыромолотова. Погибший, около 50 лет на вид, пролежал на морозе несколько часов, прежде чем его заметили прохожие. В официальных ведомствах ситуацию пока никак не комментировали.

«Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского управления СКР. Ответ ожидается», — говорится в сообщении.