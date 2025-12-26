Тело окоченевшего мужчины нашли на улице Екатеринбурга
Тело окоченевшего мужчины нашли в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU.
По данным агентства, все произошло 25 декабря возле подъезда дома №7 на улице Сыромолотова. Погибший, около 50 лет на вид, пролежал на морозе несколько часов, прежде чем его заметили прохожие. В официальных ведомствах ситуацию пока никак не комментировали.
«Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского управления СКР. Ответ ожидается», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в институте хирургии имени Вишневскогонашли тело пациентки. По предварительной версии, она покончила с собой.