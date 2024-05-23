Мумия пенсионера 4 месяца пролежала в квартире в Москве

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В Москве обнаружили мумифицированное тело мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что труп 71-летнего пенсионера был обнаружен в одной из столичных квартир. По предварительной оценке, тело пролежало в запертой изнутри квартире в течение четырёх месяцев.
Специалисты не обнаружили следов борьбы или волочения, поэтому смерть, вероятнее всего, наступила по естественным причинам. Причиной могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что красноярские подростки обнаружили перемотанный скотчем и одеялом мумифицированный труп женщины на мусорке во дворе дома.
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Специалисты не обнаружили следов борьбы или волочения, поэтому смерть, вероятнее всего, наступила по естественным причинам. Причиной могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что красноярские подростки обнаружили перемотанный скотчем и одеялом мумифицированный труп женщины на мусорке во дворе дома.
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Анастасия Чинкова