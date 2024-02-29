В петербургской квартире обнаружили мумию пенсионера

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Мумифицированный труп пожилого мужчины обнаружили в запертой квартире в Санкт-Петербурге, об этом сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, в одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга произошёл прорыв трубы, после чего жители вызвали сотрудников ЖКХ.
Разумеется, попасть в квартиру пенсионера у сотрудников сперва не получилось, двери были заперты. К тому же, они обратили внимание на огромное количество квитанций об оплате коммунальных услуг, которое образовалось в почтовом ящике петербуржца.
После вскрытия квартиры правоохранителям удалось обнаружить труп пожилого мужчины. Выяснилось, что он скончался около семи лет назад.
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Разумеется, попасть в квартиру пенсионера у сотрудников сперва не получилось, двери были заперты. К тому же, они обратили внимание на огромное количество квитанций об оплате коммунальных услуг, которое образовалось в почтовом ящике петербуржца.
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Евгения Парфентьева