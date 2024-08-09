Стало известно, сколько человек попали в больницы после обстрелов ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
55 человек, пострадавших от обстрелов в Курской области, находятся на стационарном лечении. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Среди них, по его данным, восемь детей.
«На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах украинскими националистами в Курской области, среди них восемь детей», — заявил Мурашко журналистам.Ранее соообщалось, что боевики ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курской области, если те будут выходить из своих домов. Как рассказал Владимир Севрюков из села Заолешенка, украинские военные повесили флаги на несколько зданий и оставили мирное население в качестве живого щита.
Также, по данным Forbes, оказалось, что в атаке на Курскую область принимают участие боевики 80-й бригады ВСУ, которая в 2022 году расстреливала пленных. Издание заявило, что подразделение вошло в Курскую область, на основании видео из социальных сетей. На кадрах видно колонну ВСУ, которая состоит из советской и американской техники. Сообщается, что подобный транспорт есть только у 80-й бригады.
Читайте также:
«Как живой щит»: боевики ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курской области
В атаке на Курскую область участвует казнившая пленных бригада ВСУ, заявили в США
Возмездие за Курск: ВС РФ ударили «Искандерами» по генералам ВСУ, кто ликвидирован
Данил Пономарев