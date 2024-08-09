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Стало известно, сколько человек попали в больницы после обстрелов ВСУ в Курской области

Мурашко: в больницах находятся 55 пострадавших от обстрелов в Курской области
09 августа 2024, 19:14
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

55 человек, пострадавших от обстрелов в Курской области, находятся на стационарном лечении. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Среди них, по его данным, восемь детей.
«На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах украинскими националистами в Курской области, среди них восемь детей», — заявил Мурашко журналистам.
Ранее соообщалось, что боевики ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курской области, если те будут выходить из своих домов. Как рассказал Владимир Севрюков из села Заолешенка, украинские военные повесили флаги на несколько зданий и оставили мирное население в качестве живого щита.



Также, по данным Forbes, оказалось, что в атаке на Курскую область принимают участие боевики 80-й бригады ВСУ, которая в 2022 году расстреливала пленных. Издание заявило, что подразделение вошло в Курскую область, на основании видео из социальных сетей. На кадрах видно колонну ВСУ, которая состоит из советской и американской техники. Сообщается, что подобный транспорт есть только у 80-й бригады.

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В Москве пассажиры автобуса скрутили пенсионера за слова о ЧВК «Вагнер»
09 августа 2024, 18:29

Фото: iStock/Dzurag

В Москве пассажиры автобуса жёстко скрутили пенсионера, который, как им показалось, оскорбил бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что инцидент произошёл в районе Зарядья. Когда автобус проезжал мимо мемориала бойцам ЧВК, 87-летний пассажир Дмитрий Гринчий негативно высказался в адрес военных.

Это услышали другие пассажиры, которые жёстко скрутили пенсионера и силой вытолкали его из автобуса. После этого они передали его сотрудникам полиции. Однако в итоге задержаны были все трое.

После беседы с пенсионером полицейские, даже не составляя протокол, отпустили его. Однако Гринчий всё же написал заявление об избиении в отношении своих обидчиков.

Адвокат пенсионера сообщил, что у него зафиксированы следы от побоев, а после столкновения пропал слуховой аппарат стоимостью свыше 100 тысяч рублей.

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#полицейские
#чвк
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Появилось видео с раненым военкором Поддубным сразу после атаки дрона ВСУ
09 августа 2024, 17:37

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Окровавленный военкор ВГТРК Евгений Поддубный после атаки украинского дрона в Курской области вышел на дорогу в поисках помощи. Кадры публикует журналистка ВГТРК Ольга Скабеева.
«Человек — скала! Сам идёт. И даже ловит машину. Шеф, — говорит, — до больницы подбросишь? Просто невероятно!» — написала Скабеева в своем Telegram-канале.


По последним данным, сейчас Поддубного перевели из шокового зала в реанимацию ожогового отделения. Он дышит сам с помощью кислородной маски, имеет отменный аппетит и в серьезных операциях не нуждается.

Ранее сообщалось, что Поддубного спас местный житель, который ехал из города Суджи. Он был найден лежащим на обочине дороги.

Напомним, автомобиль военкора был атакован украинским дроном. Сначала считалось, что он погиб, однако позже появилась информация о том, что он ранен, но жив.

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Ела стиральный порошок: как умирала трехлетняя девочка, которую мать бросила в запертой квартире
09 августа 2024, 17:37

Фото: iStock/jrmiller482

В Кирове незадолго до своего дня рождения от голода скончалась маленькая девочка. Мать заперла трехлетнюю дочь в квартире и уехала по своим делам. О последних днях жизни ребенка и мотивах матери расскажет редакция «Радио 1».

В Кирове мать заперла ребенка и уехала


21-летняя Мария Пленкина из Кирова заперла свою трехлетнюю дочь в квартире и уехала по своим делам. Отсутствовала девушка более пяти дней. Позже выяснится, что все это время Пленкина находилась у своей подруги. Она заверяла, что с ребенком все в порядке и он находится под присмотром взрослых. Первой тревогу забила мать девушки. Из разговора с дочерью она поняла, что малышка находится дома одна. Прибыв в квартиру к дочери, женщина обнаружила уже мертвую внучку.

Фото: iStock/Giuda90

Под открытыми окнами квартиры были разбросаны детские игрушки. Бросая их, девочка пыталась привлечь внимание прохожих, но на ее сигналы никто не обратил внимания.

Мучительная смерть от голода


Проведенная экспертиза показала, что трехлетняя малышка скончалась от переохлаждения, обезвоживания и голода. Установлено, что за некоторое время до смерти девочка ела стиральный порошок, видимо, чтобы утолить голод.

Приговор суда


Молодую мать приговорили к 13-ти годам лишения свободы. Приговор девушка встретила безэмоционально, заявив лишь то, что любила дочь. До своего четырехлетия малышка не дожила всего несколько дней.

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Школьники заставили мальчика выпить мочу из бутылки в Новосибирске
09 августа 2024, 17:03

Фото: iStock/AlexLinch

В Новосибирске двое ребят заставили выпить шестилетнего мальчика мочу из бутылки. Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка, ее слова передает kp.ru.
Инцидент произошел во дворе на улице Забалуева.

«Сын вышел погулять во двор, а два мальчика стали к нему приставать. У них была пластиковая бутылка с мочой, они окружили сына и заставляли его выпить из этой бутылки. Он потом сказал мне: «Мама, я хотел от них отвязаться, поэтому согласился!» — рассказала мама пострадавшего мальчика.

Защитила ребенка его 18-летняя сестра, которая проходила мимо детской площадки. Она заметила, что брата обижают мальчики примерно 11-12 лет.

Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением, она хочет, чтобы родителей юных хулиганов привлекли к ответственности.

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Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована у сотрудников крупного мясокомбината
В Москве 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината заразился ОКИ
09 августа 2024, 15:54

Фото: iStock/Staras

В инфекционные стационары Москвы поступили сотрудники Черкизовского мясокомбината, заболевшие острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
Отмечается, что ведомство продолжает проводить эпидемиологическое расследование по факту заболевания сотрудников мясокомбината ОКИ. На данный момент в инфекционные отделения столичных больниц доставлен 31 заболевший. Все они употребляли в пишу обеденные блюда в закрытой столовой на предприятии.

Там специалисты взяли суточные пробы готовых блюд, сырья, воды, а также смывы с поверхностей, рук и одежды персонала.

Во время проведения расследования были изъяты продукты без маркировки и с истёкшим сроком годности общим весом 793 килограмма.

В настоящее время Черкизовский мясокомбинат опечатан, а столовая закрыта из-за выявленных нарушений санитарного законодательства России.

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Любовь до гроба в Осетии: мужчина застрелил жену, покончил с собой и завещал похоронить их вместе
09 августа 2024, 15:41

Фото: iStock/charafeddine

Южную Осетию потрясло трагическое событие: молодой супруг застрелил жену и покончил с собой. Что произошло между избранниками и каким было последнее желание осетина перед смертью расскажет редакция «Радио 1».

Осетинец убил жену


В Цхинвальском районе Южной Осетии в ночь на шестое августа 30-летний мужчина в лесу расправился со своей супругой. После случившегося он позвонил своему соседу и во всем признался. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители. Рядом с телом женщины они обнаружили ее мертвого мужа.
Предсмертная записка

На месте убийства была найдена предсмертная записка, в которой мужчина попросил похоронить его вместе с супругой. Он также перечислил имена тех людей, которые смогут пролить свет на причину трагедии.


Причины убийства


Знакомый семьи позже расскажет, что причиной кровавого конфликта между супругами могла стать ревность.

«Очень хороший был парень. Каждый день отвозил детей в школу в Цхинвал и обратно. Много работал. Но их жизнь разрушилась из-за ревности. Супруга сняла квартиру и переехала в Цхинвал», — рассказал сосед.
Фото: iStock/nixki

Как жила осетинская семья


Соседи погибших отзывались о паре положительно. Глава семейства много работал, вел хозяйство. Супруга занималась воспитанием четырех детей. Знакомы молодые люди были давно. Осетинец женился на девушке, когда она еще училась в 10 классе Цхинвальской школы-интерната. Однако в ходе расследования выяснилось, что в семье было не все безупречно: убитая девушка ранее состояла на учете у психиатра за попытку самоубийства.

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Жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила младенца
СК проверит информацию о жестоком обращении с новорожденным ребенком в Махачкале
09 августа 2024, 15:31

Фото: iStock/blinow61

Жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила младенца, проводится процессуальная проверка. Об этом информирует Telegram-канал «‎СУ СК России по Республике Дагестан».
Сообщается, что девушка является многодетной матерью. Она систематически бьет детей, употребляет наркотические средства и ведет аморальный образ жизни. Следственный комитет Российской Федерации организовал проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно, чтобы спастись от пожара. Инцидент произошел в квартире пятиэтажки в Гольяново. 36-летняя женщина по имени Эльвира очень сильно поругалась со своим мужем. В порыве обиды она начала жечь его футболку, а потом бросила её на коврик у кровати, где спал муж.

До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

На птицефабрике мужчину зажевало в конвейер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Набросился со спины и расцарапал шею: охранник напал на ребёнка в подмосковном ТЦ
В ТЦ «Пилот» в Щёлкове охранник напал на ребёнка
09 августа 2024, 14:39

Фото: iStock/mactrunk

В торговом центре «Пилот» в Щёлкове охранник напал на ребёнка. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Накануне между группой подростков и охранником произошёл конфликт, в результате которого работник ЧОПа набросился на 11-летнего мальчика, схватил его за шею и удерживал. Ребёнок испугался неадекватного поведения мужчины, заплакал и начал звать на помощь. Прохожие вступились за подростка.

По словам очевидцев, во время конфликта охранник кричал, что оттащит мальчика в находящийся неподалёку лесной массив и сломает ему там шею.

Причина нападения неизвестна. Родители пострадавшего уверяют, что никакого конфликта не было. Их сын просто выходил из ТЦ, после чего на него со спины напал охранник.

Врачи диагностировали у мальчика многочисленные раны.

По сообщениям администрации ТЦ «Пилот», охранника ранее уволили за битьё витрин в состоянии алкогольного опьянения в том же торговом центре. На него написали заявление, однако из отделения полиции его отпустили.

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Преступная группировка похитила тысячи человеческих тел для изготовления протезов

Машина на окраине города, а колготки – в промзоне: странности в исчезновении Сэсэг Буиновой
#охрана
#подросток
#нападение
#подмосковье
#щёлково
#торговый центр
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Преступная группировка похитила тысячи человеческих тел для изготовления протезов
Из крематориев Китая похитили 4 тыс. тел для изготовления протезов
09 августа 2024, 14:23

Фото: iStock/Ivan-balvan

В Китае преступники похитили из крематориев и медлабораторий порядка четырёх тысяч тел для изготовления медицинских протезов. Об этом сообщила газета South China Morning Post, ссылаясь на юриста И Шэнхуа.
Отмечается, что в настоящее время полиция города Тайюань расследует дело о массовых хищениях человеческих останков для изготовления аллогенных протезов. Компания Shanxi Aorui Biomaterials незаконным путём скупала части тела в нескольких провинциях Китая. Всего за незаконный оборот костных тканей она заработала порядка 53 миллионов долларов.

Во время обыска полиция изъяла у компании 18 тонн костей и свыше 4 тысяч готовым или практически завершённых протезов.

Среди многочисленных поставщиков человеческих останков числится Центр изучения печени при больнице Университета Циндао. Сотрудники его и других крематориев сотрудничали с преступниками и самостоятельно готовили тела к транспортировке и дальнейшей обработке.

В общей сложности было задержано 75 подозреваемых в участии в данной преступной схеме.

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