В атаке на Курскую область участвует казнившая пленных бригада ВСУ, заявили в США

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В атаке на Курскую область принимают участие боевики 80-й бригады ВСУ, которая в 2022 году расстреливала пленных. Об этом пишет издание Forbes. Отмечается, что вместе с ней как минимум через границу перешли 22-я и 88-я бригады.
О расправе 80-й бригады над пленными стало известно RT в 2022 году, когда в сети появилось видео, где эти боевики расстреливают сдавшихся и лежащих на земле российских солдат. По информации СПЧ, данное военное преступление произошло в Макеевке. В том же году Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело. Позднее RT сообщало, что 80-я бригада дислоцируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО.
Издание Forbes заявляет, что это подразделение вошло в Курскую область, на основании видео из социальных сетей. На кадрах видно колонну ВСУ, которая состоит из советской и американской техники. Сообщается, что подобный транспорт есть только у 80-й бригады.
Ранее стало известно, что совет командиров ЧВК «Вагнер» выступил с заявлением после атаки ВСУ на Курскую область. Как сообщил близкий к ЧВК Telegram-канал «Разгрузка Вагнера», военные заявили, что готовы прийти на помощь и развернуться в Курской области по первому же зову, «как это было всегда».
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Издание Forbes заявляет, что это подразделение вошло в Курскую область, на основании видео из социальных сетей. На кадрах видно колонну ВСУ, которая состоит из советской и американской техники. Сообщается, что подобный транспорт есть только у 80-й бригады.
Ранее стало известно, что совет командиров ЧВК «Вагнер» выступил с заявлением после атаки ВСУ на Курскую область. Как сообщил близкий к ЧВК Telegram-канал «Разгрузка Вагнера», военные заявили, что готовы прийти на помощь и развернуться в Курской области по первому же зову, «как это было всегда».
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