Мурат Тхагалегов попал в больницу в Новосибирске из-за кровотечения пищевода

19 июня 2026, 09:47

Мурат Тхагалегов (Фото: Instagram* @murat__thagalegov)

Певца Мурата Тхагалегова экстренно госпитализировали в Новосибирске. У артиста открылось кровотечение пищевода, сейчас врачи готовят его к операции. Об этом пишет Mash.