Мурат Тхагалегов попал в больницу в Новосибирске из-за кровотечения пищевода
Певца Мурата Тхагалегова экстренно госпитализировали в Новосибирске. У артиста открылось кровотечение пищевода, сейчас врачи готовят его к операции. Об этом пишет Mash.
По информации канала, мужчина попал в больницу сразу после прилета в Новосибирск. 13 июня он собирался выступить в баре «Руки Вверх». В ближайшие дни медики проведут лигирование. Врачи пережмут сосуды в пищеводе специальными кольцами, чтобы снизить риск нового кровоизлияния. Под наблюдением специалистов артист проведет еще около двух недель. Вернуться к работе он планирует в июле.
Из-за состояния здоровья врачи запретили Мурату Анатольевичу перелеты. Есть риск повторного кровотечения. Уже отменили концерты в Перми 14 июня, Озерске 16 июня, Миассе 18 июня, Челябинске 19 июня, Екатеринбурге 20 июня и Ишиме 23 июня. Под угрозой срыва остаются выступления в Геленджике 28 июня и во Владимире 2 июля.
Мурат Тхагалегов известен по песням «Едем в соседнее село на Дискотеку», «За тебя калым отдам» и «Украдет и позовет». Сейчас артист переживает вторую волну популярности на фоне вирусных роликов.
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