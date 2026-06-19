Брюс Уиллис появился в новом видео, опубликованном Эммой Хеминг

19 июня 2026, 08:42

Брюс Уиллис поздравил Эмму Хеминг с 50-летием и спел для нее с гелием

Брюс Уиллис (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг опубликовала трогательное видео в день своего 50-летия. На записи актер поет «Happy Birthday» после того, как вдыхает гелий из воздушного шарика, пишет Super.