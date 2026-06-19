Брюс Уиллис появился в новом видео, опубликованном Эммой Хеминг
Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг опубликовала трогательное видео в день своего 50-летия. На записи актер поет «Happy Birthday» после того, как вдыхает гелий из воздушного шарика, пишет Super.
Накануне женщина дала большое интервью о жизни с Уиллисом и написала эмоциональный пост в соцсети. Она заявила, что готова к новому десятилетию и к тому, что оно может принести. По словам Хеминг, ее 40-е оказались непростыми, но она гордится собой как жена, мать, партнер по уходу и защитница интересов людей с деменцией.
После ее признания о тяжелых переживаниях часть пользователей обвинила Хеминг в попытке монетизировать болезнь мужа. Как пишет Super, после того как Уиллис узнал о диагнозе в 2022 году, женщина основала фонд, написала книгу и дала множество интервью.
Читайте также: