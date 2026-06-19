Номинированный на «Грэмми» музыкальный продюсер Тэй Кит скончался в возрасте 29 лет

19 июня 2026, 04:11

Американский музыкальный продюсер Тэй Кит скончался в возрасте 29 лет

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский музыкальный продюсер Тэй Кит (настоящее имя — Бритавиус Чеймберс), работавший с музыкантами Трэвисом Скоттом и Дрейком, скончался в возрасте 29 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию Нэшвилла (штат Теннесси).