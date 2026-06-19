Номинированный на «Грэмми» музыкальный продюсер Тэй Кит скончался в возрасте 29 лет
Американский музыкальный продюсер Тэй Кит (настоящее имя — Бритавиус Чеймберс), работавший с музыкантами Трэвисом Скоттом и Дрейком, скончался в возрасте 29 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию Нэшвилла (штат Теннесси).
Правоохранители обнаружили тело Чемберса в его квартире в четверг днём. Признаков насильственной смерти не нашли. Точную причину случившегося установят после вскрытия.
Кит начал свою карьеру ещё подростком, выкладывая треки на YouTube и хип-хоп-платформах. Многие его работы впоследствии получили платиновый статус и набрали миллиарды прослушиваний.
Настоящая слава пришла к молодому творцу после хита Sicko Mode, который стал одним из главных рэп-треков 2018 года и принёс ему номинацию на «Грэмми» в 2019-м. За свою карьеру он участвовал в создании 11 песен, попавших в топ-10 Billboard Hot 100, и четырёх, возглавлявших чарт.
Читайте также: