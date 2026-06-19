Агата Муцениеце рассказала о попытке похудеть
Агата Муцениеце заявила, что не может вернуться в свою лучшую форму, так как ей сложно соблюдать диету. Об этом она сообщила в интервью «Пятому каналу» на премии «МУЗ-ТВ 2026».
Актриса призналась, что стремится сбросить вес после рождения третьего ребенка. По ее словам, до идеального тела ей предстоит пройти долгий путь.
Артистка поделилась, что посещает спортзал, но пока не может наладить правильное питание. Агата добавила, что ей сложно отказаться от шоколада и капучино.
На мероприятие она пришла вместе с мужем Петром Дрангой. Полгода назад у них родилась дочь. У актрисы также есть двое детей от предыдущего брака с актером Павлом Прилучным — 13-летний Тимофей и 10-летняя Мия.
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