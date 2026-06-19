Агата Муцениеце рассказала о попытке похудеть

19 июня 2026, 08:41

Актриса Муцениеце призналась, что не может отказаться от шоколада ради похудения

Петр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Агата Муцениеце заявила, что не может вернуться в свою лучшую форму, так как ей сложно соблюдать диету. Об этом она сообщила в интервью «Пятому каналу» на премии «МУЗ-ТВ 2026».