Муравьи убили рабочего в Таиланде
39‑летний Эккафан Тианпхантхонг, который много лет работал на плантации Пиромы Джаякана в тайской провинции Самутпракан, скончался после нападения муравьёв. Об этом сообщает The Thaiger.
6 октября работодатель отправил его вместе с коллегой Пхичитом Пхурахонгом подрезать ветви деревьев, чтобы они не касались электропроводов. Вскоре после начала работы Тианпхантхонг закричал, что на него напали муравьи, и начал спускаться по приставной лестнице.
На середине спуска он потерял сознание, упал на землю и начал судорожно биться.
Коллеги попытались оказать первую помощь и вызвали скорую, однако прибывшие медики спасти мужчину не смогли. На теле погибшего не обнаружили повреждений, кроме нескольких укусов муравьёв. Врачебная комиссия пришла к выводу, что причиной смерти стал анафилактический шок от яда насекомых.
Пхурахонг сообщил, что и его несколько раз укусили, но он последствий не почувствовал.
Мать Тианпхантхонга заявила, что не собирается выдвигать обвинений против работодателя: по её словам, они долго работали вместе, и Джаякан относился к её сыну как к собственному.
