Муравьи убили рабочего в Таиланде

08 октября 2025, 22:14

Thaiger: В Таиланде рабочий скончался после нескольких муравьиных укусов

Фото: istockphoto/Mathisa_s

39‑летний Эккафан Тианпхантхонг, который много лет работал на плантации Пиромы Джаякана в тайской провинции Самутпракан, скончался после нападения муравьёв. Об этом сообщает The Thaiger.