Выехавший на взлетную полосу самолёт остановили из-за панической атаки у пассажира
В столичном аэропорту Шереметьево задержали рейс из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Пассажиры борта, направлявшегося в Петербург, рассказали изданию, что самолёт уже выехал на взлётно-посадочную полосу, как вдруг одному человеку стало плохо. Он начал сильно кашлять и, по неподтверждённым сведениям, у него случилась паническая атака.
Самолёт резко затормозил и задержал вылет. К борту подъехали медики, которые оказали мужчине необходимую медицинскую помощь и сняли его с рейса. Затем самолёт вернулся к гейту для пересадки и оформления документов.
Официальные представители авиакомпании-перевозчика ситуацию пока не прокомментировали.
