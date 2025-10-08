Выехавший на взлетную полосу самолёт остановили из-за панической атаки у пассажира

08 октября 2025, 20:25

В Шереметьево задержали рейс из-за панической атаки пассажира

Фото: iStock/AlxeyPnferov

В столичном аэропорту Шереметьево задержали рейс из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».