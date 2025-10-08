Подросток на квадроцикле сбил двух детей в Люберцах
Видео: Прокуратура Московской области (фото: Telegram @mosoblproc)
Подросток на квадроцикле сбил двух четырёхлетних детей в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что авария произошла в посёлке Красково. За рулём находился юноша 16-17 лет, а на пассажирском месте – его друг. Наезд на детей произошёл в момент, когда они с родителями переходили дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.
После произошедшего родители пострадавших малышей схватили гонщиков и передали их полиции – те плакали и просили отпустить.
Подробностей о пострадавших и их состоянии не приводится.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области подросток насмерть разбился на подаренном бабушкой и дедушкой питбайке, попав в ДТП с «Камазом».
