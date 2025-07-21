«Подарок семье»: В Домодедово у иностранца обнаружили украшения почти на 7 млн рублей

21 июля 2025, 13:02

Таможенники Домодедово пресекли контрабанду ювелирных изделий почти на 7 млн рублей

Фото: Istock/kapulya

В аэропорту Домодедово сотрудники Федеральной таможенной службы РФ обнаружили у пассажира 37 килограммов незадекларированных ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.





Сотрудники таможенной службы обнаружили контрабанду в багаже мужчины, прилетевшего из Бахрейна транзитом через Индию.

«Домодедовские таможенники пресекли незаконный ввоз ювелирных изделий на сумму более 6,8 млн рублей», — сказано в сообщении.