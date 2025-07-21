«Подарок семье»: В Домодедово у иностранца обнаружили украшения почти на 7 млн рублей
Таможенники Домодедово пресекли контрабанду ювелирных изделий почти на 7 млн рублей
В аэропорту Домодедово сотрудники Федеральной таможенной службы РФ обнаружили у пассажира 37 килограммов незадекларированных ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
Сотрудники таможенной службы обнаружили контрабанду в багаже мужчины, прилетевшего из Бахрейна транзитом через Индию.
«Домодедовские таможенники пресекли незаконный ввоз ювелирных изделий на сумму более 6,8 млн рублей», — сказано в сообщении.Контрабандист был остановлен в «зелёном» коридоре для выборочного контроля. В его багаже были найдены 3,5 тысячи украшений в прозрачных пакетах. Обнаруженные колье, серьги, браслеты и кольца были сделаны из серебра 800-й пробы с вставками из многих драгоценных камней — азурита, граната, берилла.
По словам мужчины, данные украшения он вёз как подарки для семьи и друзей. Возбуждено уголовное дело статье «Контрабанда стратегически важных товаров».