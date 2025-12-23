Мурена напала на россиянина в Египте

23 декабря 2025, 10:46

Фото: iStock/Elena Kopysova

Турист из России столкнулся с опасностью во время отдыха на пляже отеля Beach Albatros в Хургаде. Огромная мурена укусила его прямо у берега, что привело к серьезным травмам. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.