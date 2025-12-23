Мурена напала на россиянина в Египте
Турист из России столкнулся с опасностью во время отдыха на пляже отеля Beach Albatros в Хургаде. Огромная мурена укусила его прямо у берега, что привело к серьезным травмам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Очевидцы инцидента немедленно вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Мурену выловили, поместили в мусорный пакет и позже отпустили в открытое море, вдали от пляжа.
Укусы рыбы очень болезненны. Рана часто оказывается рваной, а если в нее попадает ядовитая кровь, воспаление может привести к образованию гнойников и язв. Несмотря на этот случай, мурены редко нападают на людей без провокаций. Обычно аквалангисты и любители подводного плавания спокойно проходят мимо этих рыб.
